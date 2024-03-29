Обзор «Вятского края. Газета» за 30 марта 2024 года

Правительство области против инициативы Чурина. Все подробности в статье «Премия для учительства». Этой новостью открывается субботний номер газеты.

В случае срыва сроков строительства дома для переселенцев из аварийного жилья администрация города Кирово-Чепецка может потерять почти три миллиона рублей в месяц. Узнайте об этом на 2 странице газеты.

«Начали не за здравие» и «В планах не значатся». Эти и другие новости вы найдете в традиционной рубрике «Новости из сети».

«Авиалесоохрана» готовится к решению новых задач в борьбе с лесными пожарами. Все подробности в статье «На острие атаки».

В Кировской области стартовал приём на обучение в «Школе фермера». Узнайте об этом под заголовком «И фермеры должны учиться».

Руководитель отдела кадров Кировского машзавода 1 Мая Марина Художидкова рассказала о преимуществах работы на предприятии. Читайте в статье «У завода есть душа».

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru совместно с компанией «Яков и партнёры» провела опрос среди соискателей из ПФО и выяснила, каким навыкам необходимо переобучать сотрудников в связи с внедрением новых технологий. Все подробности на 9 странице газеты.

Продолжаем рассказывать историю Вятского края в статье «Киров-650. Обратный отсчёт от Андрея Маури».

В Вятском государственном агротехнологическом университете прошла игра «Что? Где? Когда?» среди студентов высших учебных заведений Кировской области. Все подробности вы найдете на последней странице газеты.