Обзор «Вятского края. Газета» за 30 декабря 2023 года

10 января 2024 58 0
На печать

До свидания, 2023-й! Здравствуй, 2024-й! Поздравлением от коллектива редакции газет «Вятский край» открывается субботний номер газеты.

 

Советник по воспитанию из Кирова стала лучшей в стране. Все подробности в статье «Номинирована учениками».

 

«Пришли счета за отопление» и «Время чудес и подарков». Эти и другие новости вы найдете в традиционной рубрике «Новости из сети».

 

Давайте окунемся в историю торжества, узнаем, какой Дедушка Мороз живет в соседней Республике Удмуртии, и, конечно, не забудем спросить кировчан о том, какие новогодние традиции есть в их семьях в статье «Праздник к нам приходит».

 

Расскажем о последних новостях в мире экологии под заголовком «Сохраним природу вместе».

 

В новогодние выходные экстренные медицинские службы Кировской области работают круглосуточно в режиме повышенной готовности. Все подробности на 6 странице газеты.

 

Продолжаем рассказывать историю Вятского края в статье «Киров-650. Обратный отсчёт от Андрея Маури».

 

Как правильно есть и пить в новогоднюю ночь? Ответ на этот вопрос под заголовком «Всем к столу».

 

Что ждёт вас в предстоящем году? Читайте в статье «Гороскоп-2024».

 

Поздравляйте, не стесняйтесь! Весёлые анекдоты, мудрые тосты на Новый год вы найдете на 9 странице газеты.

 

Рассказываем о новых туристических маршрутах. Все подробности на последней странице газеты.

Комментарии

0 комментариев

Оставить свой комментарий