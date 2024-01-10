Обзор «Вятского края. Газета» за 30 декабря 2023 года

До свидания, 2023-й! Здравствуй, 2024-й! Поздравлением от коллектива редакции газет «Вятский край» открывается субботний номер газеты.

Советник по воспитанию из Кирова стала лучшей в стране. Все подробности в статье «Номинирована учениками».

«Пришли счета за отопление» и «Время чудес и подарков». Эти и другие новости вы найдете в традиционной рубрике «Новости из сети».

Давайте окунемся в историю торжества, узнаем, какой Дедушка Мороз живет в соседней Республике Удмуртии, и, конечно, не забудем спросить кировчан о том, какие новогодние традиции есть в их семьях в статье «Праздник к нам приходит».

Расскажем о последних новостях в мире экологии под заголовком «Сохраним природу вместе».

В новогодние выходные экстренные медицинские службы Кировской области работают круглосуточно в режиме повышенной готовности. Все подробности на 6 странице газеты.

Продолжаем рассказывать историю Вятского края в статье «Киров-650. Обратный отсчёт от Андрея Маури».

Как правильно есть и пить в новогоднюю ночь? Ответ на этот вопрос под заголовком «Всем к столу».

Что ждёт вас в предстоящем году? Читайте в статье «Гороскоп-2024».

Поздравляйте, не стесняйтесь! Весёлые анекдоты, мудрые тосты на Новый год вы найдете на 9 странице газеты.

Рассказываем о новых туристических маршрутах. Все подробности на последней странице газеты.