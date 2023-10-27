Обзор «Вятского края. Газета» за 28 октября 2023 года

29 октября вневедомственная охрана Росгвардии будет отмечать 71-ю годовщину со дня образования. В последнее время всё чаще работать в силовые структуры приходят представительницы прекрасного пола. Все подробности в статье «Вооружены и прекрасны».

«Фонд капремонта «забыл» про крышу». В чем причина можно найти на 2 странице газеты.

«Аммоний и чернота» и «По чьей воле рынок «сел в лужу»? Эти и другие новости в традиционной рубрике «Новости из сети».

Губернатор зачитал послание о социально-экономическом положении Кировской области. Об этом можно почитать под заголовком «Доклад об успехах».

Вместе с отопительным сезоном в Слободском продолжается недовольство горожан по поводу выбросов сажи из котельных МУП «Теплосервис». Все подробности в статье «Под прикрытием темноты».

Следственный комитет проверяет закупки в Комбинате продовольствия и социального питания. В чем подвох раскроет статья «Переступая через закон и мораль».

В Кировской области у ветеранов труда появилась своя награда. Об этом можно почитать на 8 странице газеты.

Продолжаем узнавать историю нашего любимого города в статье «Киров-650. Обратный отсчёт от Андрея Маури».

«Воинское кладбище дождалось благоустройства». Все подробности в рубрике «Забота о людях».

Кировская область представит свое прошлое, настоящее и будущее в Москве в рамках международной выставки «Россия». Об этом можно узнать под заголовком «Палеозавр, изба, корова, кампус…».