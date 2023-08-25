Обзор «Вятского края. Газета» за 26 августа 2023 года

Муниципалитеты разорвали контракты на ремонт дорог, заключенные с фирмой «Возрождение» из Санкт-Петербурга. Все подробности рассказывает статья «Первый пошёл». Этим материалом открывается субботний номер газеты.

«Кошки-мышки по-депутатски» и «Почему вятские вынуждены жить в аварийных домах»? Эти и другие заметки под традиционной рубрикой «Новости из Сети».

Правительство Кировской области выделило на организацию мест для купания 16 миллионов рублей. Помогли ли деньги избежать трагедий на воде? Ответ на этот вопрос - в статье «Вложились в пляжи».

Реализация нацпроектов в Кировской области выглядит не лучшим образом. Об этом нам повествует статья «Аудит показал отставание».

Кировская область приобретёт автобусы для муниципалитетов. Читайте статью «Куда идут автобусы»?

Искусственный интеллект будет нанимать госслужащих. Заменит ли технология конкурсную комиссию? Ответ на этот и другой вопрос находится под заголовком «Выбран нейросетью».

Три каменные сферы появились в Кирове на улице Карла Маркса у входа в кафе. Откуда они? С этим вопросом поможет разобраться статья «Каменные шары – не валуны».

Приближается юбилей нашего замечательного города Кирова. Ему исполняется 650 лет! Пройдемся по памятным датам вместе с заместителем председателя оргкомитета по 650-летию города Кирова Андреем Маури в статье «Киров-650. Обратный отсчёт о Андрея Маури».

В России будет создана федеральная государственная информационная система (ФГИС) состояния окружающей среды «Экомониторинг». Это и много другое в рубрике «Экология».

16 августа в рамках XVIII Всероссийского Васнецовского пленэра на Театральной площади города Кирова прошел открытый мастер-класс заслуженного художника РФ Евгения Фетисова «Рисуй любимый город!». Об этом можно почитать в статье «Плэнер окончен. Работает выставка».