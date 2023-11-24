Обзор «Вятского края. Газета» за 25 ноября 2023 года

Несмотря на отсрочку, дорожные службы опять не успели приготовиться к сезонным работам. Что опять не так расскажет статья «Заметает зима всё, что было…». Этой новостью открывается субботний номер газеты.

Олеся Редькина не успела получить мандат депутата Госдумы, как попала под следствие. Все подробности под заголовком «Мандат и дело».

«Усилили рассказы о строительстве» и «Звонок в областную прокуратуру». Эти и другие новости вы найдете в традиционной рубрике «Новости из сети».

Проект «Чистая вода» в Кировской области провален. В чём проблема находится в статье «До труб руки не дошли».

В следующем году вырастут коммунальные тарифы. На сколько они вырастут вы найдете на 6 странице газеты.

21 октября в России отметили День бухгалтера. Как же его отметила главный бухгалтер АО «Сельмаш» Анастасия Катаева расскажет статья «Зарплата выдана – и на душе легко».

5 декабря отмечается Всемирный день волонтера. Этот день может считать своим праздником каждый, кто безвозмездно помогает обществу, не жалея своих сил, энергии и времени. Все подробности под заголовком «Волонтёр - это звучит гордо!».

Продолжаем рассказывать историю Вятского края на 9 странице газеты.

В Региональном сосудистом центре число высокотехнологичных операций выросло на 20 процентов. Об этом можно почитать в статье «Техника на страже здоровья».

Визит на предприятие организован в рамках профориентации подростков. Все подробности вы найдете на последней странице газеты.