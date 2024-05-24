Обзор «Вятского края. Газета» за 25 мая 2024 года

Сдвинулись сроки строительства мусоросортировочного комплекса в Слободском районе. Этой новостью открывается субботний номер газеты.

В Кировской области в 2024 году будут функционировать 86 мест отдыха людей у воды. Читайте об этом в статье «Отдых без опасности».

«Старый, что малый» и «Закрывают по плану». Эти и другие новости вы найдете в традиционной рубрике «Новости из сети».

Есть проблемы, которые в Опаринском районе (ныне - муниципальный округ) не решаются годами. Взять хотя бы многострадальный посёлок Чурсья. Кажется, ещё один вопрос рискует обрести статус вечного: строительство нового моста через Волмангу. Узнайте об этом под заголовком «Скоро сказка сказывается…».

Заместитель директора по производству АО «Кировский машзавод 1 Мая» Александр ЧАРУШИН рассказал журналисту газеты «Вятский край» об особенностях своей работы, о трудовых буднях и о росте производства в статье «Александр Чарушин: «Объём производства нарастим в два раза».

«Во имя любви, вечности и жизни» и «Великий вяз». Эти и другие новости вы найдете в рубрике «Экология».

Школьникам и их родителям пришла пора задуматься о летнем трудоустройстве. Читайте об этом на 9 странице газеты

Продолжаем рассказывать историю Вятского края в статье «Киров-650. Обратный отсчёт от Андрея Маури».

В Выставочном зале Вятского художественного музея начала работу выставка «Homo botanicus, или Практики совместного процветания» (6+). Все подробности вы найдете на последней странице газеты.