Обзор «Вятского края. Газета» за 23 сентября 2023 года

Губернатор и министр не сошлись в оценке дефицита врачей. Все подробности рассказывает статья ««Ау!», а там никого нет». Этим материалом открывается субботний номер газеты.

«Высказались про мост через Чепцу» и «Никогда не гуляла по крышам». Эти и другие заметки под традиционной рубрикой «Новости из Сети».

Кировские чиновники вновь отчитались о высокой степени готовности к отопительному сезону. Об этом можно почитать под заголовком «Зима покажет».

В правительстве Кировской области подвели промежуточный итог ремонта местных дорог. Итоги находятся в статье «Недомиллиард».

Региональные чиновники хотят повысить рождаемость на Вятке. Как они собираются это сделать, рассмотрено в статье «Отрицательная демография».

«Сельмаш Молочные Машины» разрабатывает и производит перерабатывающие заводы «под ключ». Все подробности раскрываются в статье «Мы готовы делать ещё больше».

Суд наказал водителя, которому полиция разбила окно машины. Эта и другие новости находятся под заголовком «Цена неповиновения».

Продолжаем рассказывать исторические факты о нашем любимом городе. Читайте «Киров-650. Обратный отсчёт от Андрея Маури».

«Наследники славных традиций» и «Космическая станция «Аврора». Эти и другие новости - под рубрикой «Знай наших»!

В Орловском районе «забыли» вовремя отремонтировать памятники погибшим в Великой Отечественной войне. Все подробности об этой ситуации раскрывает статья «Ничто не забыто»?