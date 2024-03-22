Обзор «Вятского края. Газета» за 23 марта 2024 года

Оглашены итоги голосования на выборах Президента РФ. Все подробности в статье «Россия выбрала Владимира Путина». Этим поздравлением открывается субботний номер газеты.

«Когда в город придёт вода» и «Что бы это значило?». Эти и другие новости вы найдете в традиционной рубрике «Новости из сети».

Администрация Кирова не справляется с кричащими вывесками и с облезлыми киосками. В чём причина её неудачи расскажем вам на 4 странице газеты.

Продукция Кировского машзавода 1 Мая представлена на всероссийском уровне. Узнайте об этом под заголовком «Самый мощный кран».

13 марта на стадионе «Машиностроитель» прошло военно-патриоти­ческое мероприятие для юнармейцев частного кадетского корпуса «Север». Читайте в статье «Кадеты играли в «Зарницу»».

10 марта делегация молодых педагогов Кировской области побывала в столице нашей Родины, а конкретно - на ВДНХ, где расположилась Международная выставка-форум «Россия». Все подробности на 8 странице газеты.

Наследие историка Виктора Низова стало достоянием госархива. Расскажем вам об этом под заголовком «На вечное хранение».

Продолжаем рассказывать историю Вятского края в статье «Киров-650. Обратный отсчёт от Андрея Маури».

Ледовый дворец в Кирово-Чепецке расчистили от сугробов. Все подробности вы найдете на последней странице газеты.