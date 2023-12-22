Обзор «Вятского края. Газета» за 23 декабря 2023 года
В Законодательном собрании обсудили предварительные итоги дорожной деятельности в 2023 году. Их вы найдете под заголовком «По ямам и ухабам». Этой новостью открывается субботний номер газеты.
Инвалид первой группы из Кирова обратилась за помощью к Президенту России из-за холода и риска провалиться из собственной квартиры в подвал. Все подробности в статье «На УК жалуются Президенту».
«Деньги не забрали» и «Всё как положено». Эти и другие новости вы найдете в традиционной рубрике «Новости из сети».
Создана рабочая группа для разработки мер поддержки молодых специалистов-аграриев. Все подробности вы найдете в статье «Как вернуть людей на село?».
В региональном минтрансе рассказали о состоянии объектов транспортной инфраструктуры в районах области. Об этом можно почитать на 6 странице газеты.
В МВД России предупреждают, что в преддверии новогодних праздников набирает обороты новая схема мошенничества. Как не попасть на эту схему можно почитать под заголовком «Предновогодняя схема мошенничества».
«Нужно ли патриоту быть радетелем?» Об этом, о своей новой книге и о многом другом рассказал в канун юбилея писатель и журналист Валерий Фокин на 8-9 страницах газеты.
Продолжаем рассказывать историю Вятского края в статье «Киров-650. Обратный отсчёт от Андрея Маури».
В Кирове к 105-й годовщине со дня образования пограничной службы ФСБ России издана книга об истории береговой охраны. Все подробности на последней странице газеты.ф
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