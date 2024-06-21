Обзор «Вятского края. Газета» за 22 июня 2024 года
Система государственной поддержки сельского хозяйства показала свою эффективность. Этой новостью открывается субботний номер газеты.
В Кирове слепой инвалид получил травму из-за самокатов. Все подробности в статье «Опасны и стоя, и на ходу».
«Нескорая помощь» и «Праздник Опытного Поля». Эти и другие новости вы найдете в традиционной рубрике «Новости из сети».
Не все нацпроекты исполняются одинаково. Читайте об этом под заголовком «Нацпроекты: не только дороги».
Чем заполнен день кадровиков? Ответ на этот вопрос вы найдете в статье «Настоящие профессионалы».
Пока студенты сдают сессию и защищают дипломы, их младшие товарищи уже написали ЕГЭ и получили результаты. Все подробности под заголовком «Три экзамена - 300 баллов».
О подготовке к купальному сезону «Вятскому краю» рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Кировской области Сергей Плетенёв в статье «Пляж под присмотром».
Продолжаем публиковать истории подвигах и каждодневной тяжелой солдатской работе вятских парней, отстаивающих свободу и суверенитет России в ходе СВО в рубрике «Служим Отечеству!».
Город Слободской имеет множество примеров того, как женщины успешно руководят предприятиями. Узнайте об этом на 9 странице газеты
«Дорожное колесо фортуны» призвано повысить осознанность выбора скоростного режима на дороге. Все подробности вы найдете на последней странице газеты.
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