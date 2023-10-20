Обзор «Вятского края. Газета» за 21 октября 2023 года

Областной Фонд капремонта с планами не справляется. Все подробности в статье – «За витриной нового фасада». Этой новостью открывается субботний номер газеты.

На состоявшемся в понедельник оперативном совещании у губернатора в зоне внимания вновь оказались вопросы ЖКХ в Кирове. Что не так расскажет статья «Бей своих, чтоб чужие боялись».

«Город лишился «Народного бюджета» и «Протянули дорогу в Хмелёвку». Эти и другие новости в традиционной рубрике «Новости из Сети».

Генеральный директор «Вятавтодора» попытался скрыть кражу сотни тонн битума. Все подробности под заголовком «Знал, однако бездействовал».

Кировский машзавод 1 Мая изготовит спецтехнику для Московского метрополитена. Об этом можно почитать в статье «Исправить 700 шпал в час».

Качество заводской продукции напрямую зависит от точности измерительного инструмента. Все тонкости этой работы нам расскажет главный метролог завода «Сельмаш» Алексей Скобелкин в статье «Семь раз отмерь…»

В Кирове в преддверии юбилея города оценили туристический потенциал. Что не так с подготовкой юбилея города Кирова вы найдете под заголовком «Так есть хочется, что переночевать негде».

Продолжаем изучать историю города Кирова в статье «Киров-650. Обратный отсчёт от Андрея Маури».

«Что будет с рынком труда?» Ответ на этот вопрос на 10 странице газеты.

«Комсомольцы – беспокойные сердца» и «Наставник. Учитель. Творец». Все подробности о выставках вы найдете в традиционной рубрике «Культура».