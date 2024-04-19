Обзор «Вятского края. Газета» за 20 апреля 2024 года

Чем обернулась для кировчан «привычка быть первыми»? Ответ вы найдете на первой и четвёртой полосах газеты. Этой новостью открывается субботний номер газеты.

Из-за плохой дороги маленьких жителей деревни Монастырская в Кирове не забирает школьный автобус. Все подробности в статье «Автобус не для всех».

«Город теряет зелёный наряд» и «Шах и мат Яранску!». Эти и другие новости вы найдете в традиционной рубрике «Новости из сети».

Этой зимой отопительный сезон будет проходить по новым правилам. Узнайте об этом под заголовком «Госдума взялась за «коммуналку».

Наступило тепло, подсохли тротуары, и любители покататься по городу на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) радостно открыли сезон. А обычные пешеходы с волнением и опаской ожидают появления на тротуарах, в парках и скверах огромного количества мчащихся электрогаджетов. Граждане просто перестали чувствовать себя в безопасности в местах, где они по определению могут свободно ходить пешком. Читайте в статье «Укорот на самокат».

Содержимое водительской аптечки дополнят изотермическое одеяло, эластичные бинты, хирургические ножницы, а также загубник для сердечно-легочной реанимации. Это следует из проекта приказа Минздрава России. Все подробности на 7 странице газеты.

С 11 по 13 апреля в стенах Центра культурно-творческого развития «Семья» прошёл Всероссийский фестиваль социальных спектаклей. 11 апреля одной из наших журналисток удалось посетить фееричное и яркое открытие этого фестиваля в статье «Весь мир - театр».

Современная жизнь человека наполнена различными потребностями. Одна из них - покупка необходимого. С данной задачей успешно помогают справляться рынки и ярмарки, предлагая покупателям разнообразные продукты питания и непродовольственные товары. Читайте в статье «На все вкусы и лады вам торговые ряды».

Продолжаем рассказывать историю Вятского края в статье «Киров-650. Обратный отсчёт от Андрея Маури».

В главном здании Кировского областного краеведческого музея имени П.В. Алабина проходит выставка «Ретро 3D» (6+). Все подробности вы найдете на последней странице газеты.