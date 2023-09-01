Обзор «Вятского края. Газета» за 2 сентября 2023 года

Афанасьевская власть заявила, что округ готов к зиме на сто процентов. Методику проверки раскрывает статья «Афанасьевские анекдоты о тепле».

«Мост нагрузили обещаниями» и «Война приходит туда, где её забывают…»? Эти и другие заметки - под традиционной рубрикой «Новости из Сети».

Далеко не все школы области встретили новый учебный год без проблем. Об этом можно почитать в статье «Так начинаются школьные годы».

Сотрудники Кировского машзавода 1 Мая разработали электрокар для ведущего оборонно-промышленного предприятия «Сельмаш». Читайте статью «Электрокар для оборонки».

Как кировская доярка стала победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства - в статье «Преодолеть себя».

Запрещать или строго контролировать использование электросамокатов в городе? Ответ на этот вопрос находится в статье «Без тормозов».

«Услуги почты - быстро и без очереди» и «Новые правила перевозок пассажиров и багажа» находится в рубрике «Знание - сила».

Продолжаем узнавать историю города Кирова в статье «Киров-650. Обратный отсчёт о Андрея Маури».

Цены на жильё в Кировской области продолжают расти. Об этом можно почитать под заголовком «Что нам стоит дом построить»?

23 августа, в день 143-летия писателя-романтика, в Кировской областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Грина состоялась торжественная церемония вручения литературной премии имени Александра Степановича Грина. Читайте статью «Реальность, которой сопереживаешь».