Обзор «Вятского края. Газета» за 9 марта 2024 года

Есть во вневедомственной охране Росгвардии подразделения, деятельность которых не на виду. Их сотрудники не охраняют объекты, не участвуют в задержании преступников, не патрулируют улицы, но от этих служб зависят стабильность и эффективность работы структуры в целом. В их числе - отделение договорно-правовой работы. Расскажем вам об одном из этих замечательных сотрудников в статье «Розалия Дюняшева: «У меня одна запись в трудовой книжке»». Этим поздравлением открывается субботний номер газеты.

1 марта 2024 года в Уфе полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел заседание совета округа, на котором обсуждался уровень доверия к органам власти и местного самоуправления в регионах ПФО. Читайте об этом под заголовком «Как повысить доверие людей?».

«Капитальный конфуз» и «Интернет по ваучерам». Эти и другие новости вы найдете в традиционной рубрике «Новости из сети».

В Кировской области активно ликвидируют старые полигоны ТБО. Все подробности вы найдете на 4 странице газеты.

С 1 по 7 марта на территории образовательного центра «Сириус» прошёл Всемирный фестиваль молодёжи. Узнайте об этом под заголовком «Созидатели мира».

Перед стартом игр плей-офф Кубка регионов главный тренер МХК «Олимпия» рассказал о подготовке хоккеистов, о достигнутых результатах в регулярном чемпионате и ответил на личные вопросы в статье «Юрий Култынов: «Олимпия» играет для своих болельщиков».

80-летним юбилярам повысят пенсию, а автомобилистам позволят оформить однодневный полис ОСАГО. Читайте об этом на 8 странице газеты.

Кировстат отчитался о промышленном производстве Кировской области в январе 2024 года. Расскажем вам об этом под заголовком «Рост в 29 процентов».

Продолжаем рассказывать историю Вятского края в статье «Киров-650. Обратный отсчёт от Андрея Маури».

Кировские эксперты-криминалисты рассказали журналистам о своей службе. Все подробности вы найдете на последней странице газеты.