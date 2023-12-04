Обзор «Вятского края. Газета» за 2 декабря 2023 года

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил завод «Сельмаш» все подробности в статье «Визит министра». Этой новостью открывается субботний номер газеты.

«Рискуем лишиться четырёх маршрутов» и «Экскурсия в профессию. Когда в школе один выпускник…». Эти и другие новости вы найдете в традиционной рубрике «Новости из сети».

ГЖИ отчиталась о своей работе с УК по подготовке к отопительному сезону. Как они выполнили свою работу можно прочитать в статье «Без кадровых выводов».

Отоплением Слободского вместо МУП занимается «Т Плюс». Все подробности на 5 странице газеты.

Спустя несколько лет после закрытия киосков «Роспечати» в Кирове хотят вернуть газетные ларьки. Об этом можно почитать в рубрике «О чём говорят».

В Кировской области отказались смягчать условия использования беспилотников. Все подробности под заголовком «Дроны под запретом».

За нешипованные шины пока штрафовать не будут, а провайдеры станут помогать следователям. Расскажем о законах в статье «Вступают в силу в декабре».

Продолжаем рассказывать историю Вятского края на 9 странице газеты.

45 процентов жителей ПФО не готовы снизить зарплатные аппетиты ради гарантированного трудоустройства или ради сохранения зарплаты. Все подробности вы найдете в статье «Стоять на своём».

Мини-выставки посвящены отдельным экспонатам, историческим личностям и эпохам. Об этом можно почитать в статье на последней странице газеты.