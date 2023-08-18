Обзор «Вятского края. Газета» за 19 августа 2023 года

В прошлую субботу, 12 августа, в Кирове широко праздновали Всероссийский день физкультурника, но из-за упущения чиновниками сроков подачи заявок на лицензии, некоторые спортивные школы могут прекратить свою работу. Все подробности рассказывает статья «Праздник без лицензии».

Только шесть муниципалитетов могут получить паспорт готовности к зиме уже сегодня. Эта новость продолжает информационный блок «ВК».

Посёлок Опарино застелило «белым снегом», а дети Яранска заняты «сердечными» делами. Эти и другие заметки под традиционной рубрикой «Новости из Сети».

Какие ассоциации вызывает у вас словосочетание «общественный транспорт»? У чиновников ощущение от этих слов совсем иное. Читайте об этом в статье «Едет, и ладно».

В Кировской области произошло частичное обрушение моста через реку Воя. О том, что намерено делать облправительство – в статья «ЧП есть, виновных нет».

Итоги своей работы в первом полугодии 2023 года подвели сотрудники прокуратуры Кировской области. Об этом можно прочитать под заголовком «Прокурорский надзор».

2 августа 2023 года в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения Президентом России Владимиром Путиным высших государственных наград Родины. Среди награждённых был и уроженец села Новотроицкое Шабалинского района младший лейтенант Сергей Витальевич Пятин. Интервью с младшим лейтенантом называется «Мёртвая петля русского танкиста».

Чтобы напомнить о правилах безопасности на дорогах, УГИБДД УМВД России по Кировской области провело несколько профилактических мероприятий. Об этом и многом другом – в статье под заголовком «Контроль за безопасностью пешеходов».

В этом году отмечается одна из важных исторических дат и для России в целом, и для города Слободского в частности: 240 лет назад, в 1783 году, была открыта дорога из Санкт-Петербурга в Сибирь. Читайте подробности в краеведческом материале «Государева дорога через Слободской».

Московские художники приехали на Вятку за вдохновением. Репортаж с этого события называется «В поисках Васнецова».

В Кировской областной библиотеке им. А.И. Герцена прошла презентация книги «Моряки-кировчане, отдавшие жизнь за Родину». Александр Широков приводит несколько глав из нее, озаглавив статью «У этих имён есть вечность».