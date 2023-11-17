Обзор «Вятского края. Газета» за 18 ноября 2023 года

В Госдуме обязали строителей создавать социальную инфраструктуру в новых микрорайонах. В чём причина вы найдете в статье «Застройка с отягощением». Этой новостью открывается субботний номер газеты.

Жители посёлка Центральный вынуждены добывать себе лекарства за баснословные деньги. Все подробности под заголовком «Валидол за 2000 рублей».

«Все краски жизни» и «Плюс «Т Плюс». Эти и другие новости в традиционной рубрике «Новости из сети».

Делегация Кировской области посетила Китайскую Народную Республику. Об этом можно почитать на 5 странице газеты.

11 ноября в России отмечается День работника восстановительного поезда. Как его отмечал машзавод 1 Мая можно найти в статье «Незаменимая техника».

С 2 по 5 ноября в городе Кузнецке прошли открытые соревнования на Кубок Пензенской области по трассовым автомоделям. Все подробности под заголовком «Победа на малых трассах».

Любители спорта в Советске ждали этого события целых пять лет. Построенный «по новейшим технологиям» и сданный в «рекордные сроки» физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) был пущен в эксплуатацию в декабре 2016 года. Несмотря на «рекордную» цену, ФОК с наступлением весны буквально «поплыл». В чём же причина раскроет статья «А что, так можно, что ли?»

Продолжаем рассказывать историю Вятского края на 9 странице газеты.

Культурная жизнь региона не стоит на месте. В этой сфере постоянно что-то происходит не только в Кирове, но и в районах области. Читайте в статье «Почётные звания, благодарности и награды».

Общественность не согласна с новогодней затеей кировской мэрии. Все подробности под заголовком «Отдают раритет на разорение».