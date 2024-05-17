Обзор «Вятского края. Газета» за 18 мая 2024 года
Президент России продолжил традицию подписания «майских указов», которые задают чёткие цели органам власти. Этой новостью открывается субботний номер газеты.
Майская «зима» этого года почти на месяц продлила отопительный сезон в Кировской области. Где-то, как в Кирове, чиновникам хватило ума не давать отмашку на прекращение подачи тепла в дома, а где-то с этим поспешили - и пришлось заново раскочегаривать котельные. Читайте об этом в статье «Опережая времена года».
«О чём недоговаривает Фонд капремонта» и «Обратите внимание на проблему!». Эти и другие новости вы найдете в традиционной рубрике «Новости из сети».
Российские регионы решают проблему строительства соцобъектов на новых городских территориях. Узнайте об этом под заголовком «Города без школ и детсадов».
Голосуем за кандидатов на премию «Элита образования» в статье «Выбираем лучших».
Пенсии лётчикам и шахтёрам пересчитали, переводы между своими счетами освободили от банковской комиссии. Все подробности на 9 странице газеты.
Продолжаем рассказывать историю Вятского края в статье «Киров-650. Обратный отсчёт от Андрея Маури».
Кировские полицейские следят за происходящим на дороге в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов. Эти и другие новости вы найдете на последней странице газеты.
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