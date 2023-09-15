Обзор «Вятского края. Газета» за 16 сентября 2023 года

Сентябрь - не только золотая осень. В последние годы этот месяц стал традиционным временем для единого дня голосования. В минувшие выходные прошел он и в Кировской области. Результаты голосования находятся в статье «Счёт 75:15. Кто победил»?

Организация «Фестиваля вятской кухни» на «Пешеходной Спасской», объявленной Вятской торгово-промышленной палатой, не обошлась без просчетов. Все подробности раскрывает статья «Чем бог послал…»

«Суды с Фондом капитального ремонта» и «Там, где кончается асфальт»… Эти и другие новости расположены под традиционной рубрикой «Новости из сети».

Кировская область не полностью готова к началу нового отопительного сезона. О ситуации в ЖКХ читайте в статье «По принципу Вия».

В Кировской области под угрозой срыва проведение уборочной кампании. Почему возникла эта угроза – в статье «Аграрии бьют в набат».

В чём особенность профессии контролёра ОТК? Ответ на этот вопрос дает статья «Контролёр обязан быть внимательным».

Вятские фермеры взялись развивать северный агротуризм. Как они собираются это сделать, можно почитать в статье «Не только комаров кормить».

Лишь 68% пешеходных переходов у школ и детсадов региона соответствует национальному стандарту. Все подробности находятся под заголовком «Осторожно, дети!»

Продолжаем узнавать историю города Кирова из цикла статей «Киров-650. Обратный отсчёт о Андрея Маури».

Самозанятым придётся указать ИНН, «ДОМ.РФ» изучит кредитные истории россиян, а местная власть распорядится строительством и отдыхом в заповедниках. Продолжаем рассказывать о федеральных законах в статье «Вступают в силу в сентябре».

«Последние дни Базарова» - спектакль, который совсем скоро появится на сцене Театра на Спасской. Подробности можете найти в статье «Невероятные люди».