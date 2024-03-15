Обзор «Вятского края. Газета» за 16 марта 2024 года

В Кирове привлекли компьютер к борьбе с сосульками. Все подробности вы найдете в статье «Дозор» спешит по улицам». Этим поздравлением открывается субботний номер газеты.

«Зарплата в 100 тысяч рублей» и «Спортшколы лишились субсидии на покупку инвентаря». Эти и другие новости вы найдете в традиционной рубрике «Новости из сети».

7 марта завершился Всемирный фестиваль молодёжи - 2024 (ВФМ- 2024), который проходил в Сочи на территории образовательного центра «Сириус». О том, как прошли незабываемые семь дней фестиваля расскажем вам на 4 странице газеты.

Контролёр управления качеством - одна из немногих вакансий на заводе «Сельмаш», на которые берут соискателей без опыта работы и без профильного образования. Всему обучают прямо на производстве. Узнайте об этом под заголовком «Не сомневайтесь. Идите и пробуйте!».

Новые национальные проекты «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных» запустят в России. Читайте в статье «Пять новых нацпроектов».

В одном из детских садов Вятскополянского района сотрудники Госавтоинспекции организовали практические занятия по изготовлению световозвращающих элементов. Все подробности на 8 странице газеты.

Кировстат подвёл предварительные итоги социально-экономического развития Кировской области в 2023 году. Расскажем вам об этом под заголовком «Положительные тенденции».

Продолжаем рассказывать историю Вятского края в статье «Киров-650. Обратный отсчёт от Андрея Маури».

Завершились игры первого раунда серии плей-офф. В 1/8 финала кирово-чепецкая «молодёжка» вела борьбу с командой «Липецк». Все подробности вы найдете на последней странице газеты.