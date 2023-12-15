Обзор «Вятского края. Газета» за 16 декабря 2023 года

Выборы Президента России начнутся 15 марта 2024 года. Об этом можно почитать в статье «Важен каждый голос». Этой новостью открывается субботний номер газеты.

В Кирове инвалид второй группы дожидается положенного ей жилья. Все подробности под заголовком «В ожидании переезда».

«Решаемая дилемма улицы Спортивной» и «Рыжий питомец». Эти и другие новости вы найдете в традиционной рубрике «Новости из сети».

Ветеранам Кировского машзавода 1 Мая вручены нагрудные знаки «Ветеран труда». Все подробности вы найдете в статье «За добросовестную работу».

Кировский бизнес-омбудсмен рассказал о путях решения некоторых проблем предпринимателей в статье «Ларьки, ярмарки и налоги».

Автобусное сообщение в городах и посёлках Кировской области далеко от совершенства. В чём состоит проблема можно почитать под заголовком «Не на маршруте».

Продолжаем рассказывать историю Вятского края на 9 странице газеты.

Киров стал лидером по росту цен на жильё и такси. Все подробности вы найдете в статье «По ранжиру становись».

«Гиды на выставке «Россия» и «Один из лучших в ПФО». Эти новости вы найдете на последней странице газеты.