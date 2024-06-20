Обзор «Вятского края. Газета» за 15 июня 2024 года

Дорожная компания «Тигран Великий», ремонтируя участок дороги Кырчаны - Нема - Кильмезь, добивает своими большегрузами до полного разрушения два аварийных моста - через реки Воя и Немда. Этой новостью открывается субботний номер газеты.

«Старта стройки моста ждать и ждать» и «Такое доброе признание». Эти и другие новости вы найдете в традиционной рубрике «Новости из сети».

Опубликовано Открытое письмо министру просвещения РФ Кравцову С.С., губернатору Кировской области, члену коллегии Министерства просвещения РФ Соколову А.В.

Есть на кировском заводе «Сельмаш» оборудование со своей историей. Несмотря на большой стаж работы, оно имеет хороший запас прочности и по-своему уникально. Узнайте об этом под заголовком «Вторая жизнь «Микромата».

Работники нашли способ взыскивать с работодателя миллионы рублей при увольнении. Все подробности в статье «Не по собственному желанию».

Читайте несколько историй бойцов разных поколений, чьи подвиги достойны уважения и памяти потомков в рубрике «Служу Отечеству!».

С увеличением ввода жилья цены на него не снижаются. Читайте об этом на 9 странице газеты

Завершаем рассказывать историю Вятского края в статье «Киров-650. Обратный отсчёт от Андрея Маури».

Размышляем о профориентации и о муках выбора. Все подробности вы найдете на последней странице газеты.