Обзор «Вятского края. Газета» за 14 октября 2023 года

В регионе стартовала премия для учителей. Все подробности раскроет статья «Элита образования».

Жильцы трёх многоквартирных домов 10 лет живут без горячей воды. Об этом инциденте Читайте под заголовком «Терпение и воля кончились».

«Теплосервис» в отключке» и «Городок для малышей опробовали вандалы». Эти и другие новости в традиционной рубрике «Новости из сети».

Сельхозпредприятия Кировской области завершили уборочную кампанию. Об этом можно почитать в статье «Суровая вятская страда».

Если вас спросят, что производит Кировский машзавод 1 Мая, вы без раздумий скажете: железнодорожные краны. Ответ очевидный, но не исчерпывающий. Что же еще производит машзавод можно узнать в статье «Про технику и людей».

Представители Корпорации МСП встретились с вятскими предпринимателями. Все подробности по заголовком «Малышам» подставили плечо».

Кировский минздрав не раскрывает информацию о закупках на фоне коррупционного скандала? Ответ на этот вопрос на 8 странице газеты.

Продолжаем рассказывать историю города Кирова с Андреем Маури в статье «Киров-650. Обратный отсчёт от Андрея Маури».

«Без связи нет победы!» и «Никто не забыт!» Эти материалы находятся в рубрике «Служу России!»

В Кирове состоялись соревнования снайперов спецподразделений региональных управлений силовых структур, посвященные Дню образования отрядов мобильных особого назначения (ОМОН) в системе Росгвардии. Об этом можно почитать в статье «Лучшие снайпера спецназа».