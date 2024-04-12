Обзор «Вятского края. Газета» за 13 апреля 2024 года

Администрация Вахрушей принуждает людей переезжать в протекающий новый дом. Этой новостью открывается субботний номер газеты.

«Как бы мы не сели в лужу» и «Стройка лучше спорится». Эти и другие новости вы найдете в традиционной рубрике «Новости из сети».

Зампред Сандалов рассказал об амбициозных планах развития промышленности. Узнайте об этом под заголовком «Потёмкинские деревни» команды губернатора».

Проверка «Вятских каникул» выявила многочисленные недостатки в организации работы детских оздоровительных лагерей. Читайте в статье «Отдых с нарушением».

Рабочие Кировского машзавода 1 Мая внедрили систему, позволяющую увеличить качество и объём выпускаемой продукции. Все подробности на 6 странице газеты.

60 процентов кировчан уверены, что в малых предприятиях ценят каждого сотрудника. Все подробности в рубрике «Рынок труда».

Заключён государственный контракт на разработку проекта по расчистке озера Ежово. Читайте в статье «Чистое озеро».

Продолжаем рассказывать историю Вятского края в статье «Киров-650. Обратный отсчёт от Андрея Маури».

Решение о поездке в Москву, на выставку «Россия», Инесса Александровна Потар, руководитель кружка Фалёнского центрального Дома кульутры, приняла за одну ночь. Почему нет, если есть возможность представить родной край? Все подробности вы найдете на последней странице газеты.