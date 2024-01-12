Обзор «Вятского края. Газета» за 13 января 2024 года

12 января 2024 78 0
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Кировская городская администрация заменит светильники в центре города. Все подробности в статье «Разгоняя мрак». Этой новостью открывается субботний номер газеты.

 

Телеведущая Юлия Барановская: «Я хочу,чтобы минздрав Кировской области был наказан» В чём проблема расскажет статья «Хамство вместо помощи».

 

«Подарок на Новый год» и «Вятский Диснейленд». Эти и другие новости вы найдете в традиционной рубрике «Новости из сети».

 

Есть такое выражение - «цирк с конями». Так говорят, когда имеют в виду, что происходящее выглядит смешно, глупо, нелепо и даже абсурдно. Узнайте что мы имеем в виду в статье «Лучше быть, чем казаться».

 

Решением Президента 2024 год в России объявлен Годом семьи. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план основных мероприятий по его проведению. Все подробности под заголовком «План мероприятий Года семьи».

 

Сегодня компании в корне пересмотрели своё отношение к персоналу 50+ и видят в таких специалистах массу плюсов. Читайте об этом на 7 странице газеты.

 

Расскажем о достижениях вятских аграриев в рубрике «Языком цифры».

 

Пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали, МРОТ повысили, а семьям раненых детей назначают новые выплаты. Все подробности вы найдете в статье «Вступили в силу в январе».

 

Продолжаем рассказывать историю Вятского края в статье «Киров-650. Обратный отсчёт от Андрея Маури».

 

В Кировской области стартовал региональный этап всероссийских соревнований «Золотая шайба». Все подробности на последней странице газеты.

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