Обзор «Вятского края. Газета» за 12 августа 2023 года

Как реализуется губернаторский проект «Дорожный миллиард»? Ответ на этот вопрос искал журналист «Вятского края». Его выводы вышли под заголовком «Проголосовали. Что дальше?» Этим материалом открывается субботний номер газеты.

Федеральный ФАС не признал «Монолит» недобросовестным подрядчиком. Эта новость продолжает информационный блок «ВК».

Чепецкий мост стал непроезжим, а жители Белой Холуницы говорят о хорошем урожае на огородах. Эти и другие заметки под традиционной рубрикой «Новости из Сети».

Управление дорожной и парковой инфраструктуры при кировской горадминистрации объединили с «Кировсветом». Но кировчане пока сомневаются в полезности такого шага со стороны чиновников. Об этом можно прочитать под заголовком «Встретили со скепсисом».

Оказывается, что проблемы с ливневой канализацией есть не только в Кирове. Репортаж с обсуждения этой темы называется «Ливнёвка: решения нет».

Что заставляет людей стремиться в небо? Об этом в очерке А. Широкова «Долететь до облаков».

Чем жила вятская земля больше века назад, в краеведческом материале «101 год назад, в августе…»

В Кирове открылся XVIII Васнецовский пленэр. Репортаж с этого события называется «На Вятку за вдохновением».

Обзор культурных событий области вышел под заголовком «На семи холмах» и другие».

В кировском музее воинской славы открылась выставка, посвященная СВО. Свои впечатления от нее записал А. Вяткин и озаглавил «Всем миром против врага».