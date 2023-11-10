Обзор «Вятского края. Газета» за 11 ноября 2023 года

«Куприт» не может решить проблему с уборкой мусора в центре Кирова. В чем проблема расскажет статья «Это ли не коллапс?»

Жителей Кировской области приглашают на общероссийскую тренировку по применению электронного голосования. Об этом можно почитать под заголовком «Голосование в «цифре».

«Управились за месяц» и «Неудача года». Эти и другие новости на 3 странице газеты.

31 октября заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Игорь Паньшин в режиме видеоконференции принял участие в заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством министра МЧС России, председателя правительственной комиссии Александра Куренкова. Все подробности под заголовком «Паводок и лесные пожары».

16 ноября Государственная дума в первом чтении рассмотрит законопроект о запрете использования гаджетов в школах. Об этом можно почитать в статье «Скажем телефонам «нет».

««Менделеевцев» прибыло» и «Новому нацпарку быть». Эти и другие нвости вы найдете в рубрике «Экология».

Продолжаем узнавать историю нашего любимого города в статье «Киров-650. Обратный отсчёт от Андрея Маури».

При увольнении человека работодатель должен учесть его труд в предыдущие годы. Все подробности под заголовком «С учётом прежних услуг».

С 26 по 29 октября в Перми прошёл один из самых ярких и незабываемых праздников всей молодёжи, причастной к деятельности студотрядов, - ХIII слёт студенческих отрядов ПФО «Путешествие в сердце Пармы». Об этом можно почитать на 12 странице газеты.