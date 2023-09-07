Обзор «Вятского края. Антенна» за 8 сентября 2023 года
С 1 сентября в Кировской области повышается зарплата работников бюджетной сферы. Об этом можно почитать в статье «Бюджетникам добавили». Этой новостью открывается пятничный номер газеты.
Кировское отделение Народного фронта реагирует на проблемы жителей области. Подробности раскрывает статья «Нужные и ненужные неровности».
Для участников СВО в Кировской области проезд в автобусах будет бесплатным, а их родителям компенсируют санаторно-курортное лечение. Эти и другие новости можно найти под заголовком «Расширена поддержка участников СВО».
Заметки «Ярмарка чудес» на Новый год и «Выходные дни в 2024 году» размещены под рубрикой «Городская среда».
Сентябрь - горячая пора уборки выращенного урожая, его переработки, закладки на хранение. Хлопот предостаточно. Об этом можно почитать в статье «Сентябрь: вечер года».
Как не впасть в депрессию? Ответ на этот вопрос находится под заголовком «Борьба с осенней хандрой».
«Олимпия» - победитель турнира памяти С.Н. Архангельского. Эти и другие новости расположены в рубрике «Спорт».
Завершает номер обзор персональной выставки Николая Ендальцева в художественном музее. Читайте материал под заголовком «Вятский Брейгель».
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