Обзор «Вятского края. Антенна» за 8 сентября 2023 года

С 1 сентября в Кировской области повышается зарплата работников бюджетной сферы. Об этом можно почитать в статье «Бюджетникам добавили». Этой новостью открывается пятничный номер газеты.

Кировское отделение Народного фронта реагирует на проблемы жителей области. Подробности раскрывает статья «Нужные и ненужные неровности».

Для участников СВО в Кировской области проезд в автобусах будет бесплатным, а их родителям компенсируют санаторно-курортное лечение. Эти и другие новости можно найти под заголовком «Расширена поддержка участников СВО».

Заметки «Ярмарка чудес» на Новый год и «Выходные дни в 2024 году» размещены под рубрикой «Городская среда».

Сентябрь - горячая пора уборки выращенного урожая, его переработки, закладки на хранение. Хлопот предостаточно. Об этом можно почитать в статье «Сентябрь: вечер года».

Как не впасть в депрессию? Ответ на этот вопрос находится под заголовком «Борьба с осенней хандрой».

«Олимпия» - победитель турнира памяти С.Н. Архангельского. Эти и другие новости расположены в рубрике «Спорт».

Завершает номер обзор персональной выставки Николая Ендальцева в художественном музее. Читайте материал под заголовком «Вятский Брейгель».