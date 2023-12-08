Обзор «Вятского края. Антенна» за 8 декабря 2023 года

В Кирове состоялось первое засе­дание Штаба общественной поддержки Президента России Владимира Путина в Кировской области. Об этом можно узнать под заголовком «Штаб поддержки Президента» Этой новостью открывается пятничный номер газеты.

Верховный суд защитил автовладельца, на машину которого упал с крыши снег. Все подробности вы найдете на 3 странице газеты.

Социальная служба Оричевского района обратилась к руководству Группы «Сельмаш» с просьбой оказать благотворительную помощь к Международному дню инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря. Как же в этот раз помогла Группа «Сельмаш» расскажет статья «Сельмаш» помог юным художникам и биатлонистам».

Поможем выбрать межкомнтаные двери в традиционной рубрике «Хозяин».

Как определить опасный невус? Ответ на этот вопрос вы найдете в статье «Особая примета».

Загоскин против «Родины» и «Вернулся с победой!». Эти и другие новости вы найдете в рубрике «Быстрее, выше, сильнее».

В Кирове в Вятском художественном музее имени братьев Васнецовых открылась передвижная стендовая выставка «Развитие железных дорог в России под покровительством императорского дома Романовых», подготовленная научным коллективом фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (Фонд ЕСПО). Все подробности в статье «Выставка об истории Транссиба».