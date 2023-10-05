Обзор «Вятского края. Антенна» за 6 октября 2023 года

Редакция поздравляет всех учителей с их замечательным праздником. Этим поздравлением открывается номер газеты.

«Ребёнок-инвалид оказался в дорожном «плену» и «В память об учителе». Эти новости находятся на второй странице газеты.

Кассационный суд обязал возмещать водителям убытки при ошибочном наказании. Все подробности в статье «Казна оплатит страдания».

Кировстат подвёл итоги работы животноводов Кировской области за восемь месяцев 2023 года. Итоги можно посмотреть под заголовком «Мясо, молоко, яйца».

В Древней Руси октябрь величали листопадником. Именно из-за опадающей пестрой разноцветной листвы этот месяц считается самым нарядным и живописным месяцем осени. О том, что делать в саду в октябре, расскажет статья «Октябрь: пора листопада».

Несмотря на то, что простуда, грипп, ОРВИ на начальных порах сопровождаются похожими симптомами, эти заболевания имеют разный механизм, причины развития и требуют различного терапевтического подхода. Читайте статью «Как бороться с сезонными болезнями».

«Две победы, два поражения» и «Ничья - это не победа». Эти и другие новости находятся в традиционной рубрике «12-й игрок».

«С днём рождения, Андрей Альбертович!» Этим поздравлением закрывается номер газеты.