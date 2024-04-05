Обзор «Вятского края. Антенна» за 5 апреля 2024 года

Игорь Сметанин - имя в культурных кругах вятской общественности известное. А вот его творчество как художника известно гораздо меньше. Ознакомится с творчеством Игоря Сметанина можно в пятничном выпуске газеты.

На средства специальных казначейских кредитов приобретены новые автобусы, что позволило запустить и новые пассажирские маршруты в районах Кировской области. Все подробности под заголовком «Новые маршруты».

Дачники вправе начинать строительство дома на своем участке без предварительного разрешения и даже не уведомляя чиновников. Читайте об этом в статье «Стройте дом смело».

Узнайте о вещах, которые можно повторно использовать на даче в статье «Постойте, не выбрасывайте!».

Весна - радостное, полное приятных волнений время. Но иногда радость омрачается гиповитаминозом и аллергиями. Как помочь своему организму? Ответ на этот вопрос вы найдете в статье «Главные правила питания весной».

«Олимпия» выбыла из плей-офф» и «Завершила сезон». Эти и другие новости в традиционной рубрике «Быстрее, выше, сильнее».

Студенты на пути к выбору производственной практики. Все подробности на последней странице газеты.