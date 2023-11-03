Обзор «Вятского края. Антенна» за 3 ноября 2023 года

Молодые учителя и их наставники состязались в профессионализме. Все подробности вы найдете под заголовком «Конкурс педагогических дуэтов». Этим событием открывается пятничный номер газеты.

Законодательство считает задержку выплат грубым нарушением. Как решить проблему с задержкой зарплаты вы найдете в статье «Зарплата не пришла».

«По следам пропавшей выставки». Все подробности на 4 странице газеты.

В наши дни пальто носят далеко не все мужчины, однако этот предмет гардероба пока ещё пользуется достаточно широкой популярностью. Об этом можно почитать в статье «Коверкот для любимого».

Развенчиваем вредные мифы о хлебе. Это и многое другое под заголовком «Надо ли есть хлеб?»

««Олимпия» оставила «Прогресс» с коллекцией шайб» и «Машинка» завоевала серебро». Эти и другие новости в традиционной рубрике «12-й игрок».

По ночам в музеях царит тишина, а экспонаты скрыты от зрителей, но один раз в году всё кардинально меняется. Акция «Ночь искусств» превращает выставочные залы в место для неформального общения с искусством. Все подробности в статье «Ночь искусств» в Вятском художественном».