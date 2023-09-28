Обзор «Вятского края. Антенна» за 29 сентября 2023 года

Предприятия Группы «Сельмаш» отметили День машиностроителя. Как прошел праздник, можно узнать из статьи «У нас всё получится»! Этим поздравлением открывается пятничный номер газеты.

Завод «Веста» закрывается? Ответ на этот вопрос - в статье «Проверка слуха».

Как разделить квартиру, купленную на маткапитал, разъяснил Верховный суд. Читайте статью «Детская доля».

Баянист из Вятской филармонии стал обладателем звания «Заслуженный артист Кировской области». Как Алексей Абашев добился такого результата, рассказывается в статье «Творите, и воздастся вам».

Осень - наилучшее время для посадки едва ли не самого востребованного в наше время красивого и целебного ягодного кустарника - жимолости, вчерашнего старожила тайги. Все подробности находятся в традиционной рубрике «Хозяин».

Раскроем восемь советов для сна и пять полезных свойств мёда. Их можно найти под заголовком «Почему человек не может уснуть».

«Большие гастроли» и «По следам «дымки»». Новости культуры – на 16 странице газеты.