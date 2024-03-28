Обзор «Вятского края. Антенна» за 29 марта 2024 года
22 марта в Кировской областной научной библиотеке имени А.И. Герцена торжественно открыта 26-я областная выставка-конкурс «Вятская книга года - 2023». Этим событием открывается пятничный номер газеты.
Фонд «Защитники Отечества» сопровождает 219 ветеранов боевых действий и 426 семей участников СВО. Все подробности под заголовком «Своих не бросаем!».
С 1 апреля 2024 года меняются правила приёма экзаменов на получение водительского удостоверения. Читайте об этом в статье «Сдаём по-новому».
Откуда появляются клещи на даче? Узнайте на 13 странице газеты.
Чем можно заменить животный белок и как правильно питаться в период ограничений во время поста? Ответ на этот вопрос вы найдете в статье «Метки времени».
«Когда стартует футбольный сезон?» и «Конькобежцы подводят итоги». Эти и другие новости в традиционной рубрике «Быстрее, выше, сильнее».
Жители и гости города Кирова могут увидеть открытки 60 -70-х годов прошлого века из архива почтамта. Все подробности на последней странице газеты.
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