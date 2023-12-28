Обзор «Вятского края. Антенна» за 29 декабря 2023 года

Руководитель Группы «Сельмаш» Александр Чурин поздравил всех с Новым, 2024 годом. Этой новостью открывается пятничный номер газеты.

Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» работает в Кировской области с 1 июня 2023 года. За шесть месяцев им было принято почти 2500 обращений, по 89 процентам из них гражданами уже получена помощь. Все подробности в статье «Поддержка ветеранов СВО».

«А можно деньгами?» Ответ на этот вопрос на 3 странице.

Кто не знает, что в Кировской области много музеев, и в любом, даже самом глухом уголке нашей малой родины всегда найдется что посмотреть, чему удивиться, узнать что-то новое для себя. Что же можно посмотреть в нашей области в статье «Жизнь на месте не стоит».

Как правильно встречать год Зелёного Деревянного Дракона расскажем на 13 странице газеты.

Как встретить Новый год в одиночестве и не пожалеть об этом. Все подробности в статье «Одни, но не одиноки».

«Олимпия» сохранила лидерство» и «У «Родины» ещё игра». Эти и другие новости вы найдете в рубрике «Быстрее, выше, сильнее».

Рассказываем где можно прогуляться зимой в нашем родном городе в статье «Зима на Вятке, или Прогулка по новогоднему Кирову».