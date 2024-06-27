Обзор «Вятского края. Антенна» за 28 июня 2024 года

40 лет отдал Александр Скорохватов Кировскому машзаводу 1 Мая. В год 125-летия предприятия «Вятский край» продолжает рассказ о заводчанах.

Команда Кировской области вошла в ТОП-5 команд «Туриады» - соревнований, собравших туристов со всего ПФО.

Нотариусы дали советы, как правильно купить дачу, и предупредили о скрытых рисках в земельных вопросах.

Вятские спортсмены вернулись с наградами с соревнований мирового и федерального уровня. Читайте подробности под рубрикой «Быстрее, выше, сильнее».

Выпускники Вятского художественного училища защитили дипломы. О молодых художниках и их учителях - в рубрике «Культура».

Также в номере: кроссворд и традиционные рубрики «Будьте здоровы!» и «Хозяин».