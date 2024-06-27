Обзор «Вятского края. Антенна» за 28 июня 2024 года
40 лет отдал Александр Скорохватов Кировскому машзаводу 1 Мая. В год 125-летия предприятия «Вятский край» продолжает рассказ о заводчанах.
Команда Кировской области вошла в ТОП-5 команд «Туриады» - соревнований, собравших туристов со всего ПФО.
Нотариусы дали советы, как правильно купить дачу, и предупредили о скрытых рисках в земельных вопросах.
Вятские спортсмены вернулись с наградами с соревнований мирового и федерального уровня. Читайте подробности под рубрикой «Быстрее, выше, сильнее».
Выпускники Вятского художественного училища защитили дипломы. О молодых художниках и их учителях - в рубрике «Культура».
Также в номере: кроссворд и традиционные рубрики «Будьте здоровы!» и «Хозяин».
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