Обзор «Вятского края. Антенна» за 27 октября 2023 года

«Игорь Русских: «Показали, какие мы – вятские ребята». Этой новостью открывается пятничный номер газеты.

23 октября Мелитополь отпраздновал 80-летие освобождения города от фашистских захватчиков. В этот день состоялось торжественное открытие стелы «Мелитополь - город воинской славы» и вернулся на свое место легендарный танк Т-70, сообщает «Российская газета». Все подробности в статье «Изготовленный в Кирове танк Т-70 вернулся в Мелитополь».

Компании отказываются нанимать на работу соискателей с долгами. В чём причина расскажет статья «Нечистая история».

Ноябрь - открытые ворота зимы, месяц первого льда на реках и нестойкого, быстро тающего снега. И хотя наступает глухое время года, когда короткий световой день осенью и зимой, хлопот у садоводов-огородников пока предостаточно. Об этом можно почитать на 13 странице газеты.

Как правильно сидеть за компьютером, чтобы не болели спина и шея? Ответ на этот вопрос в традиционной рубрике «Будьте здоровы!»

«Если болеть, то всем городом» и «Во всех стилях». Эти и другие новости вы найдете в рубрике «12-й игрок».

В Кирове в Доме-музее Н.Н. Хохрякова открылась выставка художника Дмитрия Патрушева. Об этом и многом другом вы найдете под заголовком «Цвет и свет».