Обзор «Вятского края. Антенна» за 26 апреля 2024 года

20 апреля в библиотеке имени А.И. Герцена состоялась тринадцатая Всероссийская акция «Библионочь-2024». Все подробности можно узнать в пятничном выпуске газеты.

Группа «Сельмаш» обеспечила детей бойцов Росгвардии путёвками в летние лагеря отдыха. Читайте под заголовком «Социальная миссия бизнеса».

Коммунальщикам полностью запретят привлекать коллекторов и любых других третьих лиц для «выбивания» коммунальных долгов из граждан. Все подробности в статье «Долг без правы передачи».

Екатерина рассказала о своей нелёгкой доле, а ещё призналась, что всегда была поклонницей Сергея Беликова и очень хочет с ним встретиться, так как многие его песни определили её жизнь в статье «Киров зажигает огни «Парада звёзд 80-х».

Что такое усталость глаз? Ответ на этот вопрос вы найдете на 14 странице газеты.

«Это всё для развития хоккея в Чепецке» и «Самая массовая зарядка в России». Эти и другие новости в традиционной рубрике «Быстрее, выше, сильнее».

Сегодня почему-то принято ругать свою малую родину за её неказистость и серость, за то, что там «одна грязь и разруха». А я бы поспорила с этим мнением в статье «Что хотим, то и творим». Читайте об этом на последней странице газеты.