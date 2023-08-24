Обзор «Вятского края. Антенна» за 25 августа 2023 года

21 августа исполнилось 124 года со дня основания Кировского машзавода 1 Мая. О работе предприятия в военные и мирные годы читайте в статье «С днем рождения, завод»! Этим материалом открывается пятничный номер газеты.

Что делать при отказе программного обеспечения гаджетов? Ответ на этот вопрос находится в обзоре «Сервис недоступен».

Об истории Кировского военного авиационно-технического училища (КВАТУ) повествует нам Александр Широков в статье «Монеты на счастье».

В августе многие огородники занимаются сбором урожая и упускают из виду обязательные процедуры, в том числе и для томатов. Как правильно ухаживать за ними читайте под рубрикой «Хозяин».

А вы защищаете глаза летом? Ответ на этот вопрос опубликован на тематической странице «Будьте здоровы!»

«Динамо» продолжает побеждать, а «Родина» - проигрывать. Эти и другие новости вышли под рубрикой «Спорт».

Завершает номер новость об открытии большой выставки дымковской игрушки в Вятском художественном музее. Она называется «Город и горожане».