Обзор «Вятского края. Антенна» за 24 ноября 2023 года

Побываем в мастерской кировской художницы Татьяны Тимкиной. Об этом можно почитать под заголовком «За дверью, где рождается магия». Этой новостью открывается пятничный номер газеты.

Из-за незавершённого вовремя капремонта жильцов дома на ул. Шинников, 17, выгоняет из квартир чёрная плесень, грибок завёлся практически во всех квартирах этого дома. Все подробности вы найдете в статье «Такой беспощадный капремонт».

На главные вопросы о назначении и выплате пенсий отвечает управляющий Отделением Социального фонда России (СФР) по Кировской области Николай ПАСЫНКОВ в статье «Стаж важен».

На дорогах такая каша - берегите свои сапоги. Как ухаживать за обувью, расскажем в статье «Уход за обувью зимой: основные правила».

Чем чреваты проблемы со стопами? Ответ на этот вопрос вы найдете на 14 странице газеты.

««Олимпия» вернулась к победам» и «Победу ждали долго-долго». Эти и другие новости вы найдете в рубрике «Быстрее, выше, сильнее».

Проект активистов школьного музея имени Маршала Советского Союза Леонида Александровича Говорова (средняя школа № 32 города Кирова) стал победителем Всероссийского конкурса «Школьный музей – взгляд в будущее». Все подробности в статье «Победили во всероссийском конкурсе».