Обзор «Вятского края. Антенна» за 24 мая 2024 года

В Кирове с июня подорожает проезд на общественном транспорте. Все подробности можно узнать в пятничном выпуске.

В Кировской области завершилось голосование за объекты благоустройства, которые будут отремонтированы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Читайте под заголовком «Голосующих становится меньше».

У законопослушных водителей нет гарантии, что к ним не возникнет претензий со стороны инспекторов дорожного движения. Почему так произошло можно узнать в статье «Докажи, что невиновен».

Что нового предлагают туристам города Золотого кольца России? Ответ на этот вопрос вы найдете на 4 странице газеты.

Расскажем вам о четырёх комнатных растениях, неприхотливых в уходе в рубрике «Хозяин».

Неожиданные опасности синусита. Читайте об этом под заголовком «Насморком по суставам».

«Олимпия» официально в ВХЛ!» и «С медалями из Сингапура». Эти и другие новости в традиционной рубрике «Быстрее, выше, сильнее».

В Кировской области Всероссийская акция «Ночь музеев» собрала около 10 тысяч семей - свыше 30 тысяч человек. Читайте об этом на последней странице газеты.