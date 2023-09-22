Обзор «Вятского края. Антенна» за 22 сентября 2023 года

Народный фронт помогает жителям сельских населённых пунктов Кировской области. Как он это делает, можно узнать из статьи «Когда автобус не в помощь».

Верховный суд РФ признал банкиров ответственными за кредит, оформленный телефонными мошенниками. Об этом читайте под заголовком «Банк ответит за обман».

В ВХМ выставили работы московского художника Андрея Дубова. О нем и его работах можно прочесть в статье «Ученик Васнецова».

В этом номере мы расскажем о самых популярных сидератах для ваших грядок. Об этом - под традиционной рубрикой «Хозяин».

Стоит ли носить линзы при сильной сухости глаз или лучше перейти на очки? Ответ на этот вопрос находится под заголовком «Линзы при сильной сухости глаз».

«Третье поражение кряду» и «Юноши «Родины» готовятся к играм». Эти и другие - под рубрикой «12-й игрок».

В Афанасьевском районе Кировской области прошёл IX Межрегиональный фестиваль коми-пермяцкого фольклора «Чудо». Этот праздник проводится один раз в два года. Об этом чудном фестивале вы можете почитать в статье «Коми-пермяцкое «Чудо»».