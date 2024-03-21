Обзор «Вятского края. Антенна» за 22 марта 2024 года

Студенты Вятского государственного университета прошли 130 километров по льду самого глубокого озера в мире. Этим событием открывается пятничный номер газеты.

13 марта 2024 года в Нижнем Новгороде состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Все подробности под заголовком «Готовность к паводку и пожарам».

Работающий пенсионер может отдыхать в удобное для него время. Читайте об этом в статье «Отпуск по требованию».

Что нужно сделать в марте на даче? Узнайте на 13 странице газеты.

Как избавиться от возрастной пигментации? Ответ на этот вопрос вы найдете в статье «Метки времени».

«Существование «КССС» под вопросом» и «Прометей» принимал спасателей». Эти и другие новости в традиционной рубрике «Быстрее, выше, сильнее».

В Областном Доме народного творчества прошло награждение самых активных участников фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Читайте об этом на последней странице газеты.