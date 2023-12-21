Обзор «Вятского края. Антенна» за 22 декабря 2023 года
В областной ветеранской организации избран новый председатель. Все подробности в статье «Когда возраст не помеха». Этой новостью открывается пятничный номер газеты.
Закон о запрете комиссии на оплату ЖКУ позволит оказывать помощь всем нуждающимся. О преимуществах принятого закона можно почитать на 2 странице газеты.
22 декабря в России отмечается День энергетика. Как же его отпраздновал начальник участка электроподстанции завода «Сельмаш» Вячеслав Леванов в статье «Энергия производства».
Какие бывают насадки и что с их помощью можно делать? Ответ на этот вопрос вы найдете в рубрике «Хозяин».
Двенадцать ключевых симптомов при болях в почках, которые нельзя перепутать на 14 странице газеты.
«На финише первого круга» и «Вятские «Звёзды Кремля». Эти и другие новости вы найдете в рубрике «Быстрее, выше, сильнее».
15 декабря в зале заседаний заводоуправления чествовали лучших работников предприятия, отмеченных наградами федерального уровня. Все подробности в статье «Федеральные награды - лучшим работникам «Сельмаша».
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