Обзор «Вятского края. Антенна» за 21 июня 2024 года

50 лет трудится на Кировском машзаводе 1 Мая модельщик Евгений Овчинников. Все подробности можно узнать в пятничном выпуске.

18 июня 2024 года на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» в Саратовской области торжественно открыт спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада». Читайте под заголовком «На велосипеде, вплавь, пешком».

Глава Минобрнауки рассказал, как изменится система высшего образования. Об этом можно узнать в статье «Бакалавриат и специалитет объявят вне закона».

Как убраться дома быстро и без стресса в рубрике «Хозяин».

Ощущаете резкую боль в спине, когда наклоняетесь, чтобы обрезать кусты в саду? Ответ на этот вопрос вы найдете под заголовком «Дача в удовольствие и без боли».

«Динамо» разгромило «Крылья Советов-2» и «Кировчанка будет играть в Америке». Эти и другие новости в традиционной рубрике «Быстрее, выше, сильнее».

С 17 по 21 июня в Кирове, на базе Регионального центра военно-патриотического воспитания «Патриот», проходил областной этап детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница». Читайте об этом на последней странице газеты.