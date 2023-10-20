Обзор «Вятского края. Антенна» за 20 октября 2023 года
О непростом труде участкового терапевта рассказала Нина Аряева в статье «Заслуженный праздник». Этим событием открывается пятничный номер газеты.
«Доброволец Вятского края» и «Действовать на опережение». Эти и другие новости в рубрике «Забота о людях».
Чемпионом премьер-лиги кировской областной федерации футбола в этом году стала команда «Машиностроитель». Все подробности раскроет статья «Футбол вопреки интригам».
Какой натяжной потолок лучше выбрать? Поможем разобраться в этом вопросе в традиционной рубрике «Хозяин».
Чем грозит анорексия? Ответ на этот вопрос вы найдете под заголовком «Теловычитание».
«Домашние матчи стали победными для «Олимпии» и «Свершилась футбольная история». Это и многое другое - на 15 странице газеты.
Инспекторы МЧС напоминают о правилах пожарной безопасности. Как уберечь себя от пожара вы найдете в статье «Внимание к печи».
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