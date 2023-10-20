Обзор «Вятского края. Антенна» за 20 октября 2023 года

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Чемпионом премьер-лиги кировской областной федерации футбола в этом году стала команда «Машиностроитель». Все подробности раскроет статья «Футбол вопреки интригам».

Какой натяжной потолок лучше выбрать? Поможем разобраться в этом вопросе в традиционной рубрике «Хозяин».

Чем грозит анорексия? Ответ на этот вопрос вы найдете под заголовком «Теловычитание».

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Инспекторы МЧС напоминают о правилах пожарной безопасности. Как уберечь себя от пожара вы найдете в статье «Внимание к печи».