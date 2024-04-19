Обзор «Вятского края. Антенна» за 19 апреля 2024 года

Кировские школьники стали призёрами всероссийских и окружных олимпиад. Все подробности можно узнать в пятничном выпуске газеты.

В нелёгкой жизненной ситуации, которая сложилась после смерти гражданина, Верховный суд встал на сторону его вдовы. Читайте под заголовком «Вдове положена зарплата мужа».

В культурной жизни Кировской области произошло важное событие: в Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых открылась персональная выставка художника-акварелиста Сергея Андрияки (0+). Все подробности в статье «Водяная живопись Сергея Андрияки».

Почему у рассады томатов скручиваются листья? узнайте в статье «Скрученный листок».

Сколько орехов есть в день? Ответ на этот вопрос вы найдете на 14 странице газеты.

«Динамо» начало сезон с победы» и «Серебро первенства России». Эти и другие новости в традиционной рубрике «Быстрее, выше, сильнее».

Ежегодная акция «Библионочь» в 2024 году пройдет в России уже в 13-й раз. Это одно из главных культурных событий весны, объединяющее любителей книги по всей стране. Все подробности на последней странице газеты.