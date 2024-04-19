Обзор «Вятского края. Антенна» за 19 апреля 2024 года
Кировские школьники стали призёрами всероссийских и окружных олимпиад. Все подробности можно узнать в пятничном выпуске газеты.
В нелёгкой жизненной ситуации, которая сложилась после смерти гражданина, Верховный суд встал на сторону его вдовы. Читайте под заголовком «Вдове положена зарплата мужа».
В культурной жизни Кировской области произошло важное событие: в Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых открылась персональная выставка художника-акварелиста Сергея Андрияки (0+). Все подробности в статье «Водяная живопись Сергея Андрияки».
Почему у рассады томатов скручиваются листья? узнайте в статье «Скрученный листок».
Сколько орехов есть в день? Ответ на этот вопрос вы найдете на 14 странице газеты.
«Динамо» начало сезон с победы» и «Серебро первенства России». Эти и другие новости в традиционной рубрике «Быстрее, выше, сильнее».
Ежегодная акция «Библионочь» в 2024 году пройдет в России уже в 13-й раз. Это одно из главных культурных событий весны, объединяющее любителей книги по всей стране. Все подробности на последней странице газеты.
Оставить свой комментарий
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.