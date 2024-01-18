Обзор «Вятского края. Антенна» за 19 января 2024 года

Кому обязаны любители коньков возможностью кататься. Ответ на этот вопрос вы найдете на 1 и 4 страницах газеты.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю кировского следкома Андрею Виноградову повторно возбудить уголовное дело по факту предоставления сироте некачественного жилья. Все подробности вы найдете под заголовком «Право на качественное жильё».

Верховный суд объяснил, сколько стоит содержание общего имущества в доме. Об этом можно почитать в статье «УК должна обосновать».

Ремонт - трудоёмкий и долгий процесс. С чего начать, если вы приняли решение делать его своими руками? Читайте на 13 странице газеты.

Зачем пенсионерам заниматься спортом. Ответ на этот вопрос вы найдете в традиционной рубрике «Будьте здоровы!».

«Олимпия» начала новый год с побед» и «Зимние старты». Эти и другие новости вы найдете на 15 странице газеты.

27 января 2024 года отмечается День воинской славы России - 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда. В честь этого МВЦ «Диорама» открыла выставку «Ленинградский дневник». Этой новостью заканчивается пятничный номер газеты.