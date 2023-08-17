Обзор «Вятского края. Антенна» за 18 августа 2023 года

17 августа 2023 46 0
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Фонд капремонта потратил десятки миллионов рублей на разработку бесполезной проектно-сметной документации. Эта новость открывает пятничный номер «Вятского края».

 

Как разделить единственную квартиру после развода? Ответ на этот вопрос в обзоре «Метры раздора».

 

Рассказ о студенте из Нолинска, занявшем призовое место на всероссийских соревнованиях профессионалов. Он называется «Нелёгкий путь на пьедестал».

 

Третий месяц лета - переходный период для роз от буйного роста и цветения к периоду покоя. Как ухаживать за ними рассказывает статья «Розарий в августе».

 

Что пить в жару? Ответ на этот вопрос опубликован на тематической странице «Будьте здоровы!»

 

Финал Кубка Кировской области по футболу, а также другие новости вышли под рубрикой «Спорт».

 

Завершает номер зарисовка с выставки «Старообрядцы: культура и традиции», посвященная интересным и неизвестным страницам истории религиозного движения на Вятке. Она называется «С миром и покоем в душе».

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