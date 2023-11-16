Обзор «Вятского края. Антенна» за 17 ноября 2023 года

Молодые педагоги Кировской области собрались на форум «Профсоюзная педагогическая школа - 2023». Об этом можно почитать под заголовком «Научить учителя». Этой новостью открывается пятничный номер газеты.

Банки могут списать долги по вашим кредитам, но это крайняя мера, к которой кредитные организации прибегают редко. Все подробности в статье «Как списать долги?»

Редкий вид спорта сравнится в популярности с хоккеем с шайбой. Он увлекает тысячи мальчишек, которые играют во дворах, на площадках. Читайте на 4 странице газеты.

В этом номере вы найдете советы для чистоты и порядка в квартире. Они находятся в традиционной рубрике «Хозяин».

Суставы соединяют скелет человека в единую систему, а еще они защищают кости и служат своеобразными амортизаторами при движении. Разберем, что представляют собой суставы, какие функции они выполняют, какие болезни для них характерны на 14 странице газеты.

«Вернулись с победой» и «Стартовали в Ульяновске». Эти и другие новости в рубрике «12-й игрок».

В Кирове открылась выставка декоративно-прикладного искусства. Об этом можно почитать под заголовком «Посвящение женщине».